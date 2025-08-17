Ancient8 (A8) reaalajas hind on $ 0.1202. Viimase 24 tunni jooksul A8 kaubeldud madalaim $ 0.11661 ja kõrgeim $ 0.13787 näitab aktiivset turu volatiivsust. A8kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4943303442964241 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.061919935797642725.
Lüliajalise tootluse osas on A8 muutunud -0.96% viimase tunni jooksul, +1.44% 24 tunni vältel -6.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ancient8 (A8) – turuteave
Ancient8 praegune turukapitalisatsioon on $ 39.91M$ 59.84K 24 tunnise kauplemismahuga. A8 ringlev varu on 332.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 120.20M.
Ancient8 (A8) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ancient8 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0017074
+1.44%
30 päeva
$ +0.01758
+17.13%
60 päeva
$ +0.01739
+16.91%
90 päeva
$ -0.01892
-13.60%
Ancient8 Hinnamuutus täna
Täna registreeris A8 muutuse $ +0.0017074 (+1.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ancient8 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01758 (+17.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ancient8 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus A8 $ +0.01739 (+16.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ancient8 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01892 (-13.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ancient8 (A8) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.
Ancient8 hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ancient8 (A8) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ancient8 (A8) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ancient8 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ancient8 (A8) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet A8 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
