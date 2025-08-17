Rohkem infot A8

Ancient8 hind(A8)

$0.12028
+1.44%1D
Ancient8 (A8) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:48:43 (UTC+8)

Ancient8 (A8) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.96%

+1.44%

-6.93%

-6.93%

Ancient8 (A8) reaalajas hind on $ 0.1202. Viimase 24 tunni jooksul A8 kaubeldud madalaim $ 0.11661 ja kõrgeim $ 0.13787 näitab aktiivset turu volatiivsust. A8kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4943303442964241 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.061919935797642725.

Lüliajalise tootluse osas on A8 muutunud -0.96% viimase tunni jooksul, +1.44% 24 tunni vältel -6.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ancient8 (A8) – turuteave

No.669

33.20%

ETH

Ancient8 praegune turukapitalisatsioon on $ 39.91M $ 59.84K 24 tunnise kauplemismahuga. A8 ringlev varu on 332.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 120.20M.

Ancient8 (A8) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ancient8 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0017074+1.44%
30 päeva$ +0.01758+17.13%
60 päeva$ +0.01739+16.91%
90 päeva$ -0.01892-13.60%
Ancient8 Hinnamuutus täna

Täna registreeris A8 muutuse $ +0.0017074 (+1.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ancient8 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01758 (+17.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ancient8 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus A8 $ +0.01739 (+16.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ancient8 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01892 (-13.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ancient8 (A8) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ancient8 hinnaajaloo lehte.

Mis on Ancient8 (A8)

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

Ancient8 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ancient8 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida A8 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ancient8 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ancient8 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ancient8 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ancient8 (A8) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ancient8 (A8) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ancient8 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ancient8 hinna ennustust kohe!

Ancient8 (A8) tokenoomika

Ancient8 (A8) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet A8 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ancient8 (A8) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ancient8 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ancient8 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

A8 kohalike valuutade suhtes

Ancient8 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ancient8 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ancient8 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ancient8 kohta

Kui palju on Ancient8 (A8) tänapäeval väärt?
Reaalajas A8 hind USD on 0.1202 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune A8/USD hind?
Praegune hind A8/USD on $ 0.1202. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ancient8 turukapitalisatsioon?
A8 turukapitalisatsioon on $ 39.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on A8 ringlev varu?
A8 ringlev varu on 332.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim A8 (ATH) hind?
A8 saavutab ATH hinna summas 0.4943303442964241 USD.
Mis oli kõigi aegade A8 madalaim (ATL) hind?
A8 nägi ATL hinda summas 0.061919935797642725 USD.
Milline on A8 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine A8 kauplemismaht on $ 59.84K USD.
Kas A8 sel aastal kõrgemale ka suundub?
A8 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake A8 hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:48:43 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

