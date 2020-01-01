AI Nexus (A1X) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AI Nexus (A1X) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AI Nexus (A1X) teave AI Nexus is an online infrastructure project that enables users to create digital twins, build unique virtual spaces with AI tools, play and create games with AI and organize contests and events. Ametlik veebisait: https://www.ainexus.ltd Valge raamat: https://ainexus.b-cdn.net/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/mntCwvmSD2zjYNkF86hPYyDRyU3EdwT4cXwTkoVsPai Ostke A1X kohe!

AI Nexus (A1X) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AI Nexus (A1X) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00163717181804682 $ 0.00163717181804682 $ 0.00163717181804682 Praegune hind: $ 0.001751 $ 0.001751 $ 0.001751 Lisateave AI Nexus (A1X) hinna kohta

AI Nexus (A1X) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AI Nexus (A1X) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate A1X tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: A1X tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate A1X tokeni tokenoomikat, avastage A1X tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust A1X Kas olete huvitatud AI Nexus (A1X) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid A1X ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas A1X MEXC-ist osta!

AI Nexus (A1X) hinna ajalugu A1X hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage A1X hinna ajalugu kohe!

A1X – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu A1X võiks suunduda? Meie A1X hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake A1X tokeni hinna ennustust kohe!

