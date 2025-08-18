Rohkem infot A1X

AI Nexus logo

AI Nexus hind(A1X)

1 A1X/USD reaalajas hind:

AI Nexus (A1X) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 03:22:02 (UTC+8)

AI Nexus (A1X) hinna teave (USD)

AI Nexus (A1X) reaalajas hind on $ 0.001894. Viimase 24 tunni jooksul A1X kaubeldud madalaim $ 0.001768 ja kõrgeim $ 0.002106 näitab aktiivset turu volatiivsust. A1Xkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01749808676064323 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001752551227380144.

Lüliajalise tootluse osas on A1X muutunud +6.76% viimase tunni jooksul, +2.43% 24 tunni vältel -12.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AI Nexus (A1X) – turuteave

AI Nexus praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 138.80K 24 tunnise kauplemismahuga. A1X ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.89M.

AI Nexus (A1X) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AI Nexus tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00004493+2.43%
30 päeva$ -0.000903-32.29%
60 päeva$ -0.001077-36.26%
90 päeva$ -0.001093-36.60%
AI Nexus Hinnamuutus täna

Täna registreeris A1X muutuse $ +0.00004493 (+2.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AI Nexus 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000903 (-32.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AI Nexus 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus A1X $ -0.001077 (-36.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AI Nexus 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001093 (-36.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AI Nexus (A1X) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AI Nexus hinnaajaloo lehte.

Mis on AI Nexus (A1X)

AI Nexus is an online infrastructure project that enables users to create digital twins, build unique virtual spaces with AI tools, play and create games with AI and organize contests and events.

AI Nexus on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AI Nexus investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida A1X panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AI Nexus kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AI Nexus ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AI Nexus hinna ennustus (USD)

Kui palju on AI Nexus (A1X) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AI Nexus (A1X) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AI Nexus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AI Nexus hinna ennustust kohe!

AI Nexus (A1X) tokenoomika

AI Nexus (A1X) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet A1X tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AI Nexus (A1X) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AI Nexus osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AI Nexus osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

A1X kohalike valuutade suhtes

AI Nexus ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AI Nexus võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AI Nexus ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AI Nexus kohta

Kui palju on AI Nexus (A1X) tänapäeval väärt?
Reaalajas A1X hind USD on 0.001894 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune A1X/USD hind?
Praegune hind A1X/USD on $ 0.001894. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AI Nexus turukapitalisatsioon?
A1X turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on A1X ringlev varu?
A1X ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim A1X (ATH) hind?
A1X saavutab ATH hinna summas 0.01749808676064323 USD.
Mis oli kõigi aegade A1X madalaim (ATL) hind?
A1X nägi ATL hinda summas 0.001752551227380144 USD.
Milline on A1X kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine A1X kauplemismaht on $ 138.80K USD.
Kas A1X sel aastal kõrgemale ka suundub?
A1X võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake A1X hinna ennustust.
2025-08-18 03:22:02 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

