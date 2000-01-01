Kiirost
Lõpetage P2P kauplemised kolme sammuga ja ostke krüptot null tasuga!
Osta krüpto
Müüge krüptot
1. Valige oma kuulutus
Valige kuulutus soovitud hinna ja makseviisiga. Orderi lõpetamiseks sisestage oma ostukogus ja tehingusumma..
2. Makske müüjale
Saatke raha müüjale soovitatud makseviisidega. Viige usaldusraha tehing lõpule ja klõpsake [Transfer Completed, Notify Seller] MEXC P2P-l. MEXC ei kasseeri mingeid tasusid.
3. Hankige oma krüpto
Müüja vabastab krüpto pärast makse saamist. Suunduge usaldusraha kontole vaatamiseks Teie kättesaadud krüptot.
