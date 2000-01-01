Kiirost
Summa
Saate kätte
USDT
Võrdlushind:
Pangakaart:
Lisage kaart
Enne makse tegemist linkige deebet-/krediitkaart.
Saan aru
OK
Teie külastate usaldusraha teenuseid, mida käitab Oceanblue Fintech UAB. Klõpsates "Ostke kohe" näitab, et olete lugenud ja nõustunud Oceanblue Fintech UABTingimused ja Privaatsuspoliitika.
Kuidas see toimib?
  • Lõpetage põhjalikum KYC ja täiendav verifitseerimine
    Teie peate lõpetama ülaltoodud verifitseerimised kasutamaks deebet-/krediitkaarditeenuseid
    KYC
  • Lõpetage kaardi linkimine
    Kasutades krediit-/deebetkaarditeenuseid peate esmalt linkima oma pangakaardi enne tehingute sooritamist
    Linkige kohe
  • Esitage order
    Hankige süsteemist noteeringuid ning jälgige tehingu tegemiseks kauplemisprotsessi
  • Tehing lõpetatud
    Õnnitleme Teid õnnestunud tehingu puhul. Saate nüüd kaubelda futuuride turul!
    Futuurid
KKK
T+N väljamakse limiit
Lisateave
Kui Teil on küsimusi, esitage OTC pilet päringuteks.