Üksuse 3DPass (P3D) ostujuhend
Kuidas 3DPass osta?
Õppige, kuidas MEXC-ist hõlpsalt 3DPass (P3D) osta. See juhend kirjeldab, kuidas MEXC-is 3DPass osta ja alustada 3DPass kauplemist krüptoplatvormil, mida usaldavad miljonid.
Registreeruge konto saamiseks ja lõpetage KYC
Lisage oma rahakotti USDT, USDC või USDE
USDT, USDC ja USDE hõlbustavad MEXC kauplemist. USDT, USDC ja USDE saate osta pangaülekande, börsivälise või P2P-kauplemise kaudu.
Minge hetketuru kauplemise lehele
Valige oma tokenid
Viige oma ost lõpule
Miks osta 3DPass MEXC-ist?
MEXC on tuntud oma usaldusväärsuse, sügava likviidsuse ja mitmekesise tokenite valiku poolest, mis teeb meist ühe parima krüptoplatvormi, kust 3DPass osta.
Liituge miljonite kasutajatega ja ostke 3DPass MEXC-ist juba täna.
Ostke 3DPass enam kui 100 makseviisiga
MEXC toetab üle 100 maksevõimaluse, mis teeb ostmise 3DPass (P3D) kõikjal maailmas lihtsaks. Olenemata sellest, kas eelistate traditsioonilisi meetodeid või kohalikke maksekanaleid, leiate kindlasti oma vajadustele vastava meetodi. Avastage MEXC-ist krüpto ostmiseks erinevaid makseviise!
3 parimat makseviisi 3DPass ostmiseks
3 lihtsat lisaviisi 3DPass omandamiseks
Kust osta 3DPass (P3D)
Teil võib tekkida küsimus, kust saate hõlpsalt 3DPass (P3D) osta. Vastus sõltub teie makse-eelistustest ja kauplemiskogemusest. Krüptovaluuta platvormil saab P3D osta selliste meetoditega nagu krediitkaart, Apple Pay või pangaülekanne. Teise võimalusena saate P3D osta ka ahelas DEX-i või P2P kaudu!
Tsentraliseeritud börsid (CEX) – koht, kus algajad alustavad oma krüptoteekonda
Tsentraliseeritud börsid, näiteks MEXC, on sageli algajatele kõige sobivam lahendus. Saate P3D otse osta krediitkaartide, Apple Pay, pangaülekannete või stabiilsete müntide abil. CEX-id pakuvad ka läbipaistvat hinnakujundust, täiustatud turvalisust ja juurdepääsu sellistele tööriistadele nagu reaalajas 3DPass hinnagraafikud ja kauplemisajalugu.
Kuidas CEX-i kaudu osta:
- 1. samm
Liituge MEXC-iga
Looge konto ja viige läbi identiteedi kinnitamine (KYC).
- 2. samm
Makske sisse
Tehke raha sissemakse, kasutades usaldusraha või krüptovaluutat.
- 3. samm
Otsige
Otsige P3D kauplemise jaotisest.
- 4. samm
Kaubelge
Esitage order turult ostmiseks või limiithind.
Detsentraliseeritud börsid (DEX) – edasijõudnud kasutajad, kes seavad esikohale kontrolli
Samuti saate P3D osta detsentraliseeritud börsidel, kui need on ahelas saadaval. DEX-id, nagu MEXC DEX+, Uniswap ja PancakeSwap, võimaldavad otsest rahakotist rahakotti kauplemist ilma vahendajateta, kuigi peate haldama selliseid asju nagu gaasitasud ja libisemine.
Kuidas DEX-i kaudu osta:
- 1. samm
Rahakoti seadistamine
Paigaldage Web3 rahakott, näiteks MetaMask, ja rahastage seda toetatud baastokeniga (nt ETH või BNB).
- 2. samm
Ühendage
Külastage DEX-platvormi ja ühendage oma rahakott.
- 3. samm
Vahetage
Otsige P3D ja kinnitage tokeni leping.
- 4. samm
Kinnitage kauplemistehing
Sisestage summa, vaadake libisemine üle ja kinnitage tehing ahelas.
Kasutajatevahelised (P2P) platvormid – paindlikud kasutajad riskijuhtimisega
Kui soovite osta P3D kohalike makseviiside abil, on P2P platvormid suurepärane valik. MEXC P2P turg võimaldab teil krüptot osta otse kinnitatud kasutajatelt, toetades pangaülekandeid, e-rahakotte või isegi sularaha.
Kuidas osta P2P kaudu:
- 1. samm
Hankige endale MEXC
Looge tasuta MEXC konto ja vii lõpule KYC kinnitus.
- 2. samm
Minge P2P-sse
Külastage P2P sektsiooni ja valige oma kohalik valuuta.
- 3. samm
Valige müüja
Valige kontrollitud müüja, kes toetab teie makseviisi.
- 4. samm
Makse lõpuleviimine
Makske otse ja krüpto vabastatakse teie MEXC rahakotti pärast kinnitust.
3DPass (P3D) teave
Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.
3DPass ostmise videojuhend
Krüpto ostmise õppimine on lihtsam, kui näed iga sammu. Meie algajatele mõeldud videoõpetused juhatavad teid läbi kaardi, pangaülekande või P2P makseviisiga 3DPass ostmise kogu protsessi. Iga video on selge, turvaline ja hõlpsasti jälgitav, ideaalne visuaalsetele õppijatele.
Vaadake kohe ja hakake 3DPass MEXC-is investeerima.
Videojuhend: Kuidas osta 3DPass deebet-/krediitkaardiga
Kas otsite kiireimat 3DPass ostuviisi? Siit saate teada, kuidas MEXC-is oma deebet- või krediitkaardiga kohe P3D osta. See meetod sobib ideaalselt algajatele, kes otsivad kiiret ja probleemivaba kogemust.
Videojuhend: Kuidas osta 3DPass usaldusraha P2P kauplemise kaudu
Kas eelistate osta 3DPass otse teistelt kasutajatelt? Meie P2P kauplemisplatvorm võimaldab teil mitme turvalise makseviisi abil P3D usaldusraha vahetada. Vaadake seda juhendit, et õppida, kuidas MEXC P2P-ga turvaliselt krüpto osta.
Videojuhend: Kuidas osta P3D hetketuru kauplemisega
Kas soovite oma 3DPass ostude üle täielikku kontrolli? Hetketuru kauplemine võimaldab teil osta P3D turuhinnaga või seada limiitordereid paremate tehingute saamiseks. See video selgitab kõike, mida peate teadma BTC-ga kauplemise kohta MEXC hetketurul.
Ostke 3DPass MEXC-ist äärmiselt madalate tasudega
MEXC-ist 3DPass (P3D) ostmine tähendab teie raha eest paremat väärtust. Olles üks turu madalaima tasuga krüptoplatvorme, aitab MEXC teil kulusid vähendada juba esimesest tehingust alates.
Tutvuge MEXC konkurentsivõimeliste kauplemistasudega
Lisaks saate MEXC nulltasu pidustuste kaudu kaubelda valitud hetketuru tokenidega täiesti tasuta.
Alustage 3DPass ostmist juba täna – ja nautige rohkem krüptovaluutasid väiksemate tasude eest.
3 parimat 3DPass (P3D) ostustrateegiat
Tark investeerimine algab kindlast plaanist. Selge strateegia kasutamine aitab vähendada emotsionaalseid otsuseid, hallata tururiski ja aja jooksul suurendada enesekindlust.
Siin on kolm populaarset 3DPass ostustrateegiat:
1.Keskmine dollari kulu (DCA)
Investeerige kindel summa P3D regulaarsete intervallidega, olenemata turuhinnast. See aitab aja jooksul hinna volatiilsust tasandada.
2.Trendipõhine sisenemine
Sisenege P3D turule, kui ilmnevad tõusumomendi või peamiste takistustasemete murdmise märgid. See lähenemisviis keskendub pigem kinnitamisele kui täpsete põhjade ajastamisele.
3.Redeli ostmine
Esitage mitu ostuorderit erinevate hindadega. See hajutab teie sisenemisriski ja võimaldab teil osaleda erinevatel turutasanditel.
Iga strateegia sobib erinevatele riskiprofiilidele ja turutingimustele. Enne 3DPass või krüptovarasse investeerimist tehke alati oma uurimistööd (DYOR).
Kuidas oma 3DPass turvaliselt hoiustada
Pärast 3DPass (P3D) ostmist on järgmine oluline samm oma varade kindlustamine. Õnneks on tokeni hoidmine üsna lihtne.
MEXC salvestusvõimalused:
MEXC rahakott
Teie P3D salvestatakse automaatselt teie MEXC konto rahakotti. Rahalised vahendid on kaitstud kahefaktorilise autentimise (2FA), täiustatud krüptimise ja võrguühenduseta rahakotiga.
Välised rahakotid
Täieliku kontrolli saamiseks saate P3D välja võtta ka isiklikku rahakotti. See hõlmab tarkvaralisi rahakotte (nt MetaMask, Trust Wallet) igapäevaseks juurdepääsuks või külmi rahakotte (nt Ledger, Trezor) pikaajaliseks ja võrguühenduseta hoidmiseks maksimaalse turvalisusega.
Krüptovaluutade hoidmine külmas rahakotis hoiab teie privaatvõtmed võrguühenduseta, vähendades häkkimise või andmepüügirünnakute ohtu. See on eelistatud valik kasutajatele, kes plaanivad pikaajalist hoidmist.
Valige meetod, mis sobib teie eesmärkidega kõige paremini. MEXC toetab nii mugavust kui ka kontrolli.
Kuidas 3DPass (P3D) müüa
MEXC pakub müügiks mitmeid turvalisi ja paindlikke võimalusi, olgu selleks siis 3DPass müümine, tokenite vahetamine või turusuundumustele reageerimine.
Müüge P3D koheselt turuhinnaga või määrake oma limiitorder. Ideaalne kiireteks tehinguteks või stabiilseteks müntideks (nt USDT) konverteerimiseks.
Müüge otse P3D teistele kasutajatele ja saage kohalikku valuutat oma eelistatud makseviisi kaudu. MEXC deponeerimiskaitse tagab iga tehingu turvalisuse ja kontrollimise.
Valitud tokenite puhul pakub MEXC turueelset kauplemist, mis võimaldab teil müüa enne ametlikku noteerimist. See annab varajastele omanikele ainulaadse eelise hinna leidmisel ja likviidsusel.
Mida saate teha pärast P3D tokenite ostmist?
Kui olete oma krüpto ostnud, on MEXC võimalused piiramatud. Ükskõik, kas soovite kaubelda hetketurul, avastada futuuridega kauplemist või teenida eksklusiivseid preemiaid, pakub MEXC laia valikut funktsioone teie krüptokogemuse täiustamiseks.
Kõik vajalikud MEXC funktsioonid on tagatud tipptasemel turvalisuse ja ööpäevaringse klienditoega. Avastage uurimat 3DPass (P3D) hinda, vaadake tulevat 3DPass hinna ennustust või sukelduge P3D ajaloosse juba täna!
Krüptovarade riskid, mida peaksite enne investeerimist teadma
Krüptovaradesse investeerimine võib pakkuda suurt potentsiaalset tootlust, kuid sellega kaasnevad ka märkimisväärsed riskid. Enne 3DPass või mis tahes muu krüptovaluuta ostmist on oluline neist riskidest aru saada.
Peamised kauplemisriskid, mida arvestada:
- Volatiilsus
- Krüptovaluutade hinnad võivad lühikese aja jooksul järsult kõikuda, mõjutades teie investeeringu väärtust.
- Regulatiivne ebakindlus
- Valitsuse määruste muudatused või investorite kaitse puudumine võivad mõjutada juurdepääsu ja seaduslikkust.
- Likviidsusrisk
- Mõnel tokenil võib olla väike kauplemismaht, mistõttu on neid stabiilse hinnaga raskem osta või müüa.
- Keerukus
- Krüptosüsteeme võib olla raske mõista, eriti algajatele, mis võib viia halbade otsuste langetamiseni.
- Pettused ja ebareaalsed nõuded
- Olge alati ettevaatlik garantiide, võltsitud kingituste või pakkumiste suhtes, mis kõlavad liiga hästi, et olla tõsi.
- Tsentraliseerimise risk
- Liiga suurel määral ühele varale või kategooriale lootmine võib tuua kaasa suuremat kahju.
Enne 3DPass investeerimist tehke kindlasti oma uurimistöö (DYOR) ja mõistke nii projekti kui ka turutingimusi. Teadlikud otsused viivad paremate tulemusteni. Lisateavet leiate MEXC krüpto pulsist ja vaadake 3DPass (P3D) hinda juba täna!