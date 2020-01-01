3DPass (P3D) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi 3DPass (P3D) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

3DPass (P3D) teave Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts. Ametlik veebisait: https://3dpass.org/ Valge raamat: https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf Plokiahela Explorer: https://3dpscan.xyz Ostke P3D kohe!

3DPass (P3D) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage 3DPass (P3D) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 581.83K $ 581.83K $ 581.83K Koguvaru: $ 804.07M $ 804.07M $ 804.07M Ringlev varu: $ 527.98M $ 527.98M $ 527.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0498 $ 0.0498 $ 0.0498 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000884319502543593 $ 0.000884319502543593 $ 0.000884319502543593 Praegune hind: $ 0.001102 $ 0.001102 $ 0.001102 Lisateave 3DPass (P3D) hinna kohta

3DPass (P3D) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud 3DPass (P3D) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate P3D tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: P3D tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate P3D tokeni tokenoomikat, avastage P3D tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust P3D Kas olete huvitatud 3DPass (P3D) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid P3D ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas P3D MEXC-ist osta!

3DPass (P3D) hinna ajalugu P3D hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage P3D hinna ajalugu kohe!

P3D – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu P3D võiks suunduda? Meie P3D hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake P3D tokeni hinna ennustust kohe!

