3DPass (P3D) reaalajas hind on $ 0.000932. Viimase 24 tunni jooksul P3D kaubeldud madalaim $ 0.000858 ja kõrgeim $ 0.001093 näitab aktiivset turu volatiivsust. P3Dkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03480650841565348 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00096579560117785.
Lüliajalise tootluse osas on P3D muutunud +1.96% viimase tunni jooksul, -9.33% 24 tunni vältel -14.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
3DPass (P3D) – turuteave
No.2352
$ 491.48K
$ 491.48K$ 491.48K
$ 3.12K
$ 3.12K$ 3.12K
$ 932.00K
$ 932.00K$ 932.00K
527.34M
527.34M 527.34M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
803,360,367
803,360,367 803,360,367
52.73%
P3D
3DPass praegune turukapitalisatsioon on $ 491.48K$ 3.12K 24 tunnise kauplemismahuga. P3D ringlev varu on 527.34M, mille koguvaru on 803360367. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 932.00K.
3DPass (P3D) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse 3DPass tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000959
-9.33%
30 päeva
$ -0.000395
-29.77%
60 päeva
$ -0.000767
-45.15%
90 päeva
$ -0.001774
-65.56%
3DPass Hinnamuutus täna
Täna registreeris P3D muutuse $ -0.0000959 (-9.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
3DPass 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000395 (-29.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
3DPass 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus P3D $ -0.000767 (-45.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
3DPass 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001774 (-65.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada 3DPass (P3D) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.
3DPass on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie 3DPass investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida P3D panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse 3DPass kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie 3DPass ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
3DPass hinna ennustus (USD)
Kui palju on 3DPass (P3D) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 3DPass (P3D) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 3DPass nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
3DPass (P3D) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet P3D tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
3DPass (P3D) ostujuhend
Kas otsite, kuidas 3DPass osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust 3DPass osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.