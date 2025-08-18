Rohkem infot P3D

3DPass hind(P3D)

1 P3D/USD reaalajas hind:

$0.000932
$0.000932$0.000932
-9.33%1D
USD
3DPass (P3D) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:53:25 (UTC+8)

3DPass (P3D) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000858
$ 0.000858$ 0.000858
24 h madal
$ 0.001093
$ 0.001093$ 0.001093
24 h kõrge

$ 0.000858
$ 0.000858$ 0.000858

$ 0.001093
$ 0.001093$ 0.001093

$ 0.03480650841565348
$ 0.03480650841565348$ 0.03480650841565348

$ 0.00096579560117785
$ 0.00096579560117785$ 0.00096579560117785

+1.96%

-9.33%

-14.58%

-14.58%

3DPass (P3D) reaalajas hind on $ 0.000932. Viimase 24 tunni jooksul P3D kaubeldud madalaim $ 0.000858 ja kõrgeim $ 0.001093 näitab aktiivset turu volatiivsust. P3Dkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03480650841565348 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00096579560117785.

Lüliajalise tootluse osas on P3D muutunud +1.96% viimase tunni jooksul, -9.33% 24 tunni vältel -14.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

3DPass (P3D) – turuteave

No.2352

$ 491.48K
$ 491.48K$ 491.48K

$ 3.12K
$ 3.12K$ 3.12K

$ 932.00K
$ 932.00K$ 932.00K

527.34M
527.34M 527.34M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

803,360,367
803,360,367 803,360,367

52.73%

P3D

3DPass praegune turukapitalisatsioon on $ 491.48K $ 3.12K 24 tunnise kauplemismahuga. P3D ringlev varu on 527.34M, mille koguvaru on 803360367. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 932.00K.

3DPass (P3D) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse 3DPass tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000959-9.33%
30 päeva$ -0.000395-29.77%
60 päeva$ -0.000767-45.15%
90 päeva$ -0.001774-65.56%
3DPass Hinnamuutus täna

Täna registreeris P3D muutuse $ -0.0000959 (-9.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

3DPass 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000395 (-29.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

3DPass 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus P3D $ -0.000767 (-45.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

3DPass 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001774 (-65.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada 3DPass (P3D) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe 3DPass hinnaajaloo lehte.

Mis on 3DPass (P3D)

Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

3DPass on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie 3DPass investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida P3D panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse 3DPass kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie 3DPass ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

3DPass hinna ennustus (USD)

Kui palju on 3DPass (P3D) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie 3DPass (P3D) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida 3DPass nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake 3DPass hinna ennustust kohe!

3DPass (P3D) tokenoomika

3DPass (P3D) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet P3D tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

3DPass (P3D) ostujuhend

Kas otsite, kuidas 3DPass osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust 3DPass osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

P3D kohalike valuutade suhtes

1 3DPass(P3D)/VND
24.52558
1 3DPass(P3D)/AUD
A$0.00141664
1 3DPass(P3D)/GBP
0.00068036
1 3DPass(P3D)/EUR
0.0007922
1 3DPass(P3D)/USD
$0.000932
1 3DPass(P3D)/MYR
RM0.00392372
1 3DPass(P3D)/TRY
0.03801628
1 3DPass(P3D)/JPY
¥0.137004
1 3DPass(P3D)/ARS
ARS$1.20881332
1 3DPass(P3D)/RUB
0.07428972
1 3DPass(P3D)/INR
0.08155932
1 3DPass(P3D)/IDR
Rp15.03225596
1 3DPass(P3D)/KRW
1.29443616
1 3DPass(P3D)/PHP
0.0527046
1 3DPass(P3D)/EGP
￡E.0.04497832
1 3DPass(P3D)/BRL
R$0.0050328
1 3DPass(P3D)/CAD
C$0.00128616
1 3DPass(P3D)/BDT
0.11318208
1 3DPass(P3D)/NGN
1.42944568
1 3DPass(P3D)/UAH
0.03840772
1 3DPass(P3D)/VES
Bs0.12582
1 3DPass(P3D)/CLP
$0.898448
1 3DPass(P3D)/PKR
Rs0.26401696
1 3DPass(P3D)/KZT
0.50459412
1 3DPass(P3D)/THB
฿0.0301036
1 3DPass(P3D)/TWD
NT$0.02798796
1 3DPass(P3D)/AED
د.إ0.00342044
1 3DPass(P3D)/CHF
Fr0.0007456
1 3DPass(P3D)/HKD
HK$0.00728824
1 3DPass(P3D)/AMD
֏0.35626632
1 3DPass(P3D)/MAD
.د.م0.00837868
1 3DPass(P3D)/MXN
$0.01758684
1 3DPass(P3D)/PLN
0.00339248
1 3DPass(P3D)/RON
лв0.00402624
1 3DPass(P3D)/SEK
kr0.0089006
1 3DPass(P3D)/BGN
лв0.00155644
1 3DPass(P3D)/HUF
Ft0.3146432
1 3DPass(P3D)/CZK
0.0194788
1 3DPass(P3D)/KWD
د.ك0.00028426
1 3DPass(P3D)/ILS
0.00314084
1 3DPass(P3D)/NOK
kr0.00949708
1 3DPass(P3D)/NZD
$0.00156576

3DPass ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest 3DPass võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse 3DPass ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse 3DPass kohta

Kui palju on 3DPass (P3D) tänapäeval väärt?
Reaalajas P3D hind USD on 0.000932 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune P3D/USD hind?
Praegune hind P3D/USD on $ 0.000932. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on 3DPass turukapitalisatsioon?
P3D turukapitalisatsioon on $ 491.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on P3D ringlev varu?
P3D ringlev varu on 527.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim P3D (ATH) hind?
P3D saavutab ATH hinna summas 0.03480650841565348 USD.
Mis oli kõigi aegade P3D madalaim (ATL) hind?
P3D nägi ATL hinda summas 0.00096579560117785 USD.
Milline on P3D kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine P3D kauplemismaht on $ 3.12K USD.
Kas P3D sel aastal kõrgemale ka suundub?
P3D võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake P3D hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:53:25 (UTC+8)

3DPass (P3D) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 P3D = 0.000932 USD

