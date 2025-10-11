Información del precio (USD) de XSilo (XSILO)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.01273171 $ 0.01273171 $ 0.01273171 24H Mín $ 0.0281256 $ 0.0281256 $ 0.0281256 24H Máx 24H Mín $ 0.01273171$ 0.01273171 $ 0.01273171 24H Máx $ 0.0281256$ 0.0281256 $ 0.0281256 Máximo Histórico $ 0.067242$ 0.067242 $ 0.067242 Precio más bajo $ 0.01273171$ 0.01273171 $ 0.01273171 Cambio de Precio (1H) -4.52% Cambio de Precio (1D) -8.94% Cambio de Precio (7D) -2.81% Cambio de Precio (7D) -2.81%

El precio en tiempo real de XSilo (XSILO) es de $0.02419687. Durante las últimas 24 horas, XSILO se ha operado entre un mínimo de $ 0.01273171 y un máximo de $ 0.0281256, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de XSILO es de $ 0.067242, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.01273171.

En términos de rendimiento a corto plazo, XSILO ha cambiado en un -4.52% en la última hora, -8.94% en 24 horas y -2.81% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de XSilo (XSILO)

Cap de mercado $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Suministro de Circulación 219.94M 219.94M 219.94M Suministro total 219,943,705.3806265 219,943,705.3806265 219,943,705.3806265

La capitalización de mercado actual de XSilo es de $ 5.32M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XSILO es de 219.94M, con un suministro total de 219943705.3806265. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.32M.