Precio de xFractal hoy

El precio actual de xFractal (FRACTAL) hoy es --, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FRACTAL a USD es -- por FRACTAL.

xFractal actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 247,162, con un suministro circulante de 999.08M FRACTAL. Durante las últimas 24 horas, FRACTAL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00201832, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FRACTAL experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de -1.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de xFractal (FRACTAL)

Cap de mercado $ 247.16K$ 247.16K $ 247.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 247.16K$ 247.16K $ 247.16K Suministro de Circulación 999.08M 999.08M 999.08M Suministro total 999,075,863.988138 999,075,863.988138 999,075,863.988138

La capitalización de mercado actual de xFractal es de $ 247.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FRACTAL es de 999.08M, con un suministro total de 999075863.988138. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 247.16K.