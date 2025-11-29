Precio de X1000 hoy

El precio actual de X1000 (X1000) hoy es $ 0.00155998, con una variación del 2.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de X1000 a USD es $ 0.00155998 por X1000.

X1000 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,970,963, con un suministro circulante de 9.00B X1000. Durante las últimas 24 horas, X1000 cotiza entre $ 0.00154982 (bajo) y $ 0.00161197 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00198036, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, X1000 experimentó un cambio de +0.64% en la última hora y de +14.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de X1000 (X1000)

Cap de mercado $ 13.97M$ 13.97M $ 13.97M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.97M$ 13.97M $ 13.97M Suministro de Circulación 9.00B 9.00B 9.00B Suministro total 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

La capitalización de mercado actual de X1000 es de $ 13.97M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de X1000 es de 9.00B, con un suministro total de 8999998147.428326. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.97M.