Precio de Wrapped Peaq hoy

El precio actual de Wrapped Peaq (WPEAQ) hoy es $ 0.04051799, con una variación del 0.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WPEAQ a USD es $ 0.04051799 por WPEAQ.

Wrapped Peaq actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,547,128, con un suministro circulante de 112.02M WPEAQ. Durante las últimas 24 horas, WPEAQ cotiza entre $ 0.03958623 (bajo) y $ 0.04205469 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.147401, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.03906586.

En el corto plazo, WPEAQ experimentó un cambio de -2.09% en la última hora y de -1.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Peaq (WPEAQ)

Cap de mercado $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Suministro de Circulación 112.02M 112.02M 112.02M Suministro total 112,022,498.7290111 112,022,498.7290111 112,022,498.7290111

La capitalización de mercado actual de Wrapped Peaq es de $ 4.55M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WPEAQ es de 112.02M, con un suministro total de 112022498.7290111. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.55M.