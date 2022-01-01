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Principales tokens de Ecosistema Peaq por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Peaq. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,884.66
-0.13%
+0.01%
-1.03%
$ 13.96M
$ 394.93K
2
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004392
+1.81%
-2.38%
-1.50%
$ 5.52M
$ 1.12M
3
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0499
-1.96%
-0.80%
-2.73%
$ 4.87M
$ 221.02K
4
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.02349
+2.53%
+10.96%
+20.77%
$ 4.73M
$ 2.63M
5
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00309297
+0.16%
+0.09%
+25.76%
$ 3.09M
$ 204.33K
6
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999799
+0.08%
-0.00%
-0.22%
$ 2.47M
$ 59.21K
7
Wrapped Peaq
Wrapped Peaq
WPEAQ
$ 0.01687043
+0.01%
-0.02%
-9.11%
$ 2.46M
$ 35.27K
8
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.00094835
-0.19%
+0.89%
+91.90%
$ 948.62K
$ 34.06K
9
RoboStack
RoboStack
ROBOT
$ 3.939E-5
+0.46%
-4.20%
-6.59%
$ 39.39K
--
10
Wrapped Parasail Staked PEAQ
Wrapped Parasail Staked PEAQ
WSTPEAQ
$ 0.01898375
0.00%
--
-0.43%
$ 20.73K
$ 13.96K
11
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003732
-0.05%
-1.94%
-3.42%
--
$ 15.19M
12
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000065526
+0.82%
-1.35%
+7.00%
--
$ 1.02B

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Peaq y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Peaq representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 12 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $38.11M.
¿Cuál es el token de Ecosistema Peaq con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Peaq rastreados en MEXC, DEUS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 10.96% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Peaq están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 12 tokens de Ecosistema Peaq, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. WETH, AUKI, ANYONE se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Peaq. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Peaq?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Peaq es de aproximadamente $38.11M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Peaq, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.