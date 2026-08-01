Precio de Wrapped MANTRA hoy

El precio actual de Wrapped MANTRA (WMANTRA) hoy es $ 0.00520044, con una variación del 2.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WMANTRA a USD es $ 0.00520044 por WMANTRA.

Wrapped MANTRA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 46,725, con un suministro circulante de 8.99M WMANTRA. Durante las últimas 24 horas, WMANTRA cotiza entre $ 0.00517018 (bajo) y $ 0.0054023 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.071876, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00508623.

En el corto plazo, WMANTRA experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de -2.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.38K.

Información del mercado de Wrapped MANTRA (WMANTRA)

Cap de mercado $ 46.73K$ 46.73K $ 46.73K Volumen (24H) $ 5.38K$ 5.38K $ 5.38K Cap. de mercado totalmente diluida $ 46.73K$ 46.73K $ 46.73K Suministro de Circulación 8.99M 8.99M 8.99M Suministro total 8,993,766.427894 8,993,766.427894 8,993,766.427894

La capitalización de mercado actual de Wrapped MANTRA es de $ 46.73K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.38K. El suministro circulante de WMANTRA es de 8.99M, con un suministro total de 8993766.427894. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 46.73K.