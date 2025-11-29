Precio de Wrapped M hoy

El precio actual de Wrapped M (WM) hoy es $ 1.27, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WM a USD es $ 1.27 por WM.

Wrapped M actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,170,044, con un suministro circulante de 924.74K WM. Durante las últimas 24 horas, WM cotiza entre $ 1.26 (bajo) y $ 1.29 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.96, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.363505.

En el corto plazo, WM experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -35.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped M (WM)

Cap de mercado $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Suministro de Circulación 924.74K 924.74K 924.74K Suministro total 924,854.7912731657 924,854.7912731657 924,854.7912731657

La capitalización de mercado actual de Wrapped M es de $ 1.17M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WM es de 924.74K, con un suministro total de 924854.7912731657. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.17M.