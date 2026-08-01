Precio de Wrapped IOTA hoy

El precio actual de Wrapped IOTA (WIOTA) hoy es $ 0.03433537, con una variación del 1.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WIOTA a USD es $ 0.03433537 por WIOTA.

Wrapped IOTA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 479,730, con un suministro circulante de 14.01M WIOTA. Durante las últimas 24 horas, WIOTA cotiza entre $ 0.03351622 (bajo) y $ 0.03515272 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.602174, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.03044267.

En el corto plazo, WIOTA experimentó un cambio de -0.53% en la última hora y de +2.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 77.94K.

Información del mercado de Wrapped IOTA (WIOTA)

Cap de mercado $ 479.73K$ 479.73K $ 479.73K Volumen (24H) $ 77.94K$ 77.94K $ 77.94K Cap. de mercado totalmente diluida $ 479.73K$ 479.73K $ 479.73K Suministro de Circulación 14.01M 14.01M 14.01M Suministro total 14,012,471.22274636 14,012,471.22274636 14,012,471.22274636

La capitalización de mercado actual de Wrapped IOTA es de $ 479.73K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 77.94K. El suministro circulante de WIOTA es de 14.01M, con un suministro total de 14012471.22274636. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 479.73K.