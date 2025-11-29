Precio de WORT hoy

El precio actual de WORT (WORT) hoy es $ 0.00002888, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WORT a USD es $ 0.00002888 por WORT.

WORT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 28,881, con un suministro circulante de 1.00B WORT. Durante las últimas 24 horas, WORT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0021556, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002888.

En el corto plazo, WORT experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de WORT (WORT)

Cap de mercado $ 28.88K$ 28.88K $ 28.88K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.88K$ 28.88K $ 28.88K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

