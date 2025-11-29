Precio de WORK hoy

El precio actual de WORK (WORK) hoy es --, con una variación del 1.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WORK a USD es -- por WORK.

WORK actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 93,360, con un suministro circulante de 1000.00M WORK. Durante las últimas 24 horas, WORK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00489791, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WORK experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +13.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de WORK (WORK)

Cap de mercado $ 93.36K$ 93.36K $ 93.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 93.36K$ 93.36K $ 93.36K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,997,534.39 999,997,534.39 999,997,534.39

La capitalización de mercado actual de WORK es de $ 93.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WORK es de 1000.00M, con un suministro total de 999997534.39. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 93.36K.