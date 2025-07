Información de Work X (WORK)

Work X is the first fully decentralized job economy without commercial middlemen. Minimal labor costs & optimal salaries: the future of work is peer-to-peer!

Sitio web oficial: https://workx.io Whitepaper: https://content.workx.io/whitepaper/Work+X+Whitepaper+V9.pdf Explorador de bloques: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x8888888837f84a7a82668e0320ac454f5945d0b9