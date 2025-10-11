Información del precio (USD) de Womo (WM)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.291994 24H Máx $ 0.591909 Máximo Histórico $ 0.694689 Precio más bajo $ 0 Cambio de Precio (1H) -1.45% Cambio de Precio (1D) -36.34% Cambio de Precio (7D) -30.85%

El precio en tiempo real de Womo (WM) es de $0.376673. Durante las últimas 24 horas, WM se ha operado entre un mínimo de $ 0.291994 y un máximo de $ 0.591909, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de WM es de $ 0.694689, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, WM ha cambiado en un -1.45% en la última hora, -36.34% en 24 horas y -30.85% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Womo (WM)

Cap de mercado $ 376.70K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 376.70K Suministro de Circulación 1.00M Suministro total 1,000,077.480174482

La capitalización de mercado actual de Womo es de $ 376.70K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WM es de 1.00M, con un suministro total de 1000077.480174482. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 376.70K.