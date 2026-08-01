Precio de Wigger Pig hoy

El precio actual de Wigger Pig (PIGGER) hoy es $ 0, con una variación del 34.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIGGER a USD es $ 0 por PIGGER.

Wigger Pig actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 98,394, con un suministro circulante de 999.61M PIGGER. Durante las últimas 24 horas, PIGGER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00454289, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PIGGER experimentó un cambio de +2.32% en la última hora y de +223.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wigger Pig (PIGGER)

Cap de mercado $ 98.39K$ 98.39K $ 98.39K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 98.39K$ 98.39K $ 98.39K Suministro de Circulación 999.61M 999.61M 999.61M Suministro total 999,608,935.512271 999,608,935.512271 999,608,935.512271

La capitalización de mercado actual de Wigger Pig es de $ 98.39K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PIGGER es de 999.61M, con un suministro total de 999608935.512271. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 98.39K.