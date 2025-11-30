Precio de weldr hoy

El precio actual de weldr (WLDR) hoy es --, con una variación del 0.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WLDR a USD es -- por WLDR.

weldr actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,127.57, con un suministro circulante de 100.00B WLDR. Durante las últimas 24 horas, WLDR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00000404, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WLDR experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de weldr (WLDR)

Cap de mercado $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de weldr es de $ 10.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WLDR es de 100.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.13K.