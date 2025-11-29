Precio de WAVE hoy

El precio actual de WAVE (WAV) hoy es --, con una variación del 0.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAV a USD es -- por WAV.

WAVE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 57,218, con un suministro circulante de 349.91M WAV. Durante las últimas 24 horas, WAV cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02539264, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WAV experimentó un cambio de -- en la última hora y de -15.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de WAVE (WAV)

Cap de mercado $ 57.22K$ 57.22K $ 57.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 163.52K$ 163.52K $ 163.52K Suministro de Circulación 349.91M 349.91M 349.91M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

