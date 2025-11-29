Precio de Wakehacker by Virtuals hoy

El precio actual de Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAKEAI a USD es -- por WAKEAI.

Wakehacker by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 163,808, con un suministro circulante de 650.00M WAKEAI. Durante las últimas 24 horas, WAKEAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00132264, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WAKEAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wakehacker by Virtuals (WAKEAI)

Cap de mercado $ 163.81K$ 163.81K $ 163.81K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 252.01K$ 252.01K $ 252.01K Suministro de Circulación 650.00M 650.00M 650.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Wakehacker by Virtuals es de $ 163.81K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAKEAI es de 650.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 252.01K.