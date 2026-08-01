Precio de VulgarTycoon hoy

El precio actual de VulgarTycoon (VIN) hoy es $ 1.017, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VIN a USD es $ 1.017 por VIN.

VulgarTycoon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,912,797, con un suministro circulante de 16.62M VIN. Durante las últimas 24 horas, VIN cotiza entre $ 1.012 (bajo) y $ 1.031 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.33, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.333705.

En el corto plazo, VIN experimentó un cambio de +0.26% en la última hora y de +1.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 39.50K.

Información del mercado de VulgarTycoon (VIN)

Cap de mercado $ 16.91M$ 16.91M $ 16.91M Volumen (24H) $ 39.50K$ 39.50K $ 39.50K Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.90M$ 16.90M $ 16.90M Suministro de Circulación 16.62M 16.62M 16.62M Suministro total 16,624,000.0 16,624,000.0 16,624,000.0

La capitalización de mercado actual de VulgarTycoon es de $ 16.91M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 39.50K. El suministro circulante de VIN es de 16.62M, con un suministro total de 16624000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.90M.