Precio de VR1 hoy

El precio actual de VR1 (VR1) hoy es --, con una variación del 5.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VR1 a USD es -- por VR1.

VR1 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,834.78, con un suministro circulante de 669.03M VR1. Durante las últimas 24 horas, VR1 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03718439, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VR1 experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de VR1 (VR1)

Cap de mercado $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.05K$ 7.05K $ 7.05K Suministro de Circulación 669.03M 669.03M 669.03M Suministro total 975,854,503.6804799 975,854,503.6804799 975,854,503.6804799

