Precio de Voidify hoy

El precio actual de Voidify (∅) hoy es --, con una variación del 24.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ∅ a USD es -- por ∅.

Voidify actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 255,858, con un suministro circulante de 959.63M ∅. Durante las últimas 24 horas, ∅ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00835799, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ∅ experimentó un cambio de +0.69% en la última hora y de -39.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Voidify (∅)

Cap de mercado $ 255.86K$ 255.86K $ 255.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 255.86K$ 255.86K $ 255.86K Suministro de Circulación 959.63M 959.63M 959.63M Suministro total 959,630,880.838886 959,630,880.838886 959,630,880.838886

La capitalización de mercado actual de Voidify es de $ 255.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ∅ es de 959.63M, con un suministro total de 959630880.838886. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 255.86K.