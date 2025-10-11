Información del precio (USD) de VOI Network (VOI)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.01353747$ 0.01353747 $ 0.01353747 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.46% Cambio de Precio (1D) +5.57% Cambio de Precio (7D) -5.58% Cambio de Precio (7D) -5.58%

El precio en tiempo real de VOI Network (VOI) es de --. Durante las últimas 24 horas, VOI se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de VOI es de $ 0.01353747, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, VOI ha cambiado en un +0.46% en la última hora, +5.57% en 24 horas y -5.58% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de VOI Network (VOI)

Cap de mercado $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.65M$ 6.65M $ 6.65M Suministro de Circulación 1.96B 1.96B 1.96B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de VOI Network es de $ 1.31M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VOI es de 1.96B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.65M.