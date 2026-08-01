Precio de ViFoxCoin hoy

El precio actual de ViFoxCoin (VFX) hoy es $ 1.016, con una variación del 0.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VFX a USD es $ 1.016 por VFX.

ViFoxCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,073,841, con un suministro circulante de 9.92M VFX. Durante las últimas 24 horas, VFX cotiza entre $ 1.013 (bajo) y $ 1.024 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.2, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.671625.

En el corto plazo, VFX experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de -0.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 413.04.

Información del mercado de ViFoxCoin (VFX)

Cap de mercado $ 10.07M$ 10.07M $ 10.07M Volumen (24H) $ 413.04$ 413.04 $ 413.04 Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.07M$ 10.07M $ 10.07M Suministro de Circulación 9.92M 9.92M 9.92M Suministro total 9,916,917.363 9,916,917.363 9,916,917.363

La capitalización de mercado actual de ViFoxCoin es de $ 10.07M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 413.04. El suministro circulante de VFX es de 9.92M, con un suministro total de 9916917.363. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.07M.