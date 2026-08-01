Precio de Vetro USD hoy

El precio actual de Vetro USD (VUSD) hoy es $ 0.995221, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VUSD a USD es $ 0.995221 por VUSD.

Vetro USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 473,549, con un suministro circulante de 475.82K VUSD. Durante las últimas 24 horas, VUSD cotiza entre $ 0.994139 (bajo) y $ 1.001 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.59, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.727963.

En el corto plazo, VUSD experimentó un cambio de -0.42% en la última hora y de -0.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 18.85K.

Información del mercado de Vetro USD (VUSD)

Cap de mercado $ 473.55K$ 473.55K $ 473.55K Volumen (24H) $ 18.85K$ 18.85K $ 18.85K Cap. de mercado totalmente diluida $ 473.55K$ 473.55K $ 473.55K Suministro de Circulación 475.82K 475.82K 475.82K Suministro total 475,817.268737724 475,817.268737724 475,817.268737724

La capitalización de mercado actual de Vetro USD es de $ 473.55K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 18.85K. El suministro circulante de VUSD es de 475.82K, con un suministro total de 475817.268737724. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 473.55K.