Precio de VCRED hoy

El precio actual de VCRED (VCRED) hoy es $ 0.987969, con una variación del 0.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VCRED a USD es $ 0.987969 por VCRED.

VCRED actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,446,615, con un suministro circulante de 12.60M VCRED. Durante las últimas 24 horas, VCRED cotiza entre $ 0.987787 (bajo) y $ 0.997386 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.006, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.978677.

En el corto plazo, VCRED experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de VCRED (VCRED)

Cap de mercado $ 12.45M$ 12.45M $ 12.45M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 987.83M$ 987.83M $ 987.83M Suministro de Circulación 12.60M 12.60M 12.60M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de VCRED es de $ 12.45M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VCRED es de 12.60M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 987.83M.