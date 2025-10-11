Información del precio (USD) de Vaultec (VLT)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00814746$ 0.00814746 $ 0.00814746 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) -2.37% Cambio de Precio (7D) -2.37%

El precio en tiempo real de Vaultec (VLT) es de --. Durante las últimas 24 horas, VLT se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de VLT es de $ 0.00814746, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, VLT ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y -2.37% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Vaultec (VLT)

Cap de mercado $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.15K$ 8.15K $ 8.15K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Vaultec es de $ 8.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VLT es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.15K.