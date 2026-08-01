Precio de Usual EUR hoy

El precio actual de Usual EUR (EUR0) hoy es $ 1.15, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EUR0 a USD es $ 1.15 por EUR0.

Usual EUR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 220,713, con un suministro circulante de 191.25K EUR0. Durante las últimas 24 horas, EUR0 cotiza entre $ 1.15 (bajo) y $ 1.15 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.19, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.13.

En el corto plazo, EUR0 experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de -0.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 43.86K.

Información del mercado de Usual EUR (EUR0)

Cap de mercado $ 220.71K$ 220.71K $ 220.71K Volumen (24H) $ 43.86K$ 43.86K $ 43.86K Cap. de mercado totalmente diluida $ 220.71K$ 220.71K $ 220.71K Suministro de Circulación 191.25K 191.25K 191.25K Suministro total 191,254.6300316517 191,254.6300316517 191,254.6300316517

La capitalización de mercado actual de Usual EUR es de $ 220.71K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 43.86K. El suministro circulante de EUR0 es de 191.25K, con un suministro total de 191254.6300316517. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 220.71K.