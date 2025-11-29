Precio de USD CoinVertible hoy

El precio actual de USD CoinVertible (USDCV) hoy es $ 0.999885, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USDCV a USD es $ 0.999885 por USDCV.

USD CoinVertible actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,179,425, con un suministro circulante de 6.18M USDCV. Durante las últimas 24 horas, USDCV cotiza entre $ 0.999059 (bajo) y $ 1.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.13, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.978779.

En el corto plazo, USDCV experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de USD CoinVertible (USDCV)

Cap de mercado $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M Suministro de Circulación 6.18M 6.18M 6.18M Suministro total 6,181,300.0 6,181,300.0 6,181,300.0

