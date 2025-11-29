Precio de Tonio hoy

El precio actual de Tonio (TONIO) hoy es $ 0.00130965, con una variación del 0.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TONIO a USD es $ 0.00130965 por TONIO.

Tonio actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 127,804, con un suministro circulante de 100.00M TONIO. Durante las últimas 24 horas, TONIO cotiza entre $ 0.00126591 (bajo) y $ 0.00135111 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03598027, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00107475.

En el corto plazo, TONIO experimentó un cambio de +2.40% en la última hora y de -15.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Tonio (TONIO)

Cap de mercado $ 127.80K$ 127.80K $ 127.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 127.80K$ 127.80K $ 127.80K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Tonio es de $ 127.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TONIO es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 127.80K.