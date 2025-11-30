Precio de thesis cat hoy

El precio actual de thesis cat (QUANT) hoy es $ 0.00001299, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QUANT a USD es $ 0.00001299 por QUANT.

thesis cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,989.87, con un suministro circulante de 1000.00M QUANT. Durante las últimas 24 horas, QUANT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00289093, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001184.

En el corto plazo, QUANT experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de thesis cat (QUANT)

Cap de mercado $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,998,023.0 999,998,023.0 999,998,023.0

