Precio de The Eagle hoy

El precio actual de The Eagle (EAGLE) hoy es $ 0.00004215, con una variación del 6.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EAGLE a USD es $ 0.00004215 por EAGLE.

The Eagle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 42,147, con un suministro circulante de 999.88M EAGLE. Durante las últimas 24 horas, EAGLE cotiza entre $ 0.00004215 (bajo) y $ 0.00004549 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00620845, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00003249.

En el corto plazo, EAGLE experimentó un cambio de -0.18% en la última hora y de +28.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Eagle (EAGLE)

Cap de mercado $ 42.15K$ 42.15K $ 42.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 42.15K$ 42.15K $ 42.15K Suministro de Circulación 999.88M 999.88M 999.88M Suministro total 999,884,574.635006 999,884,574.635006 999,884,574.635006

La capitalización de mercado actual de The Eagle es de $ 42.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EAGLE es de 999.88M, con un suministro total de 999884574.635006. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 42.15K.