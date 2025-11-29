Precio de TeamWater hoy

El precio actual de TeamWater (WATER) hoy es --, con una variación del 8.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WATER a USD es -- por WATER.

TeamWater actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,643, con un suministro circulante de 999.69M WATER. Durante las últimas 24 horas, WATER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00504707, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WATER experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +8.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TeamWater (WATER)

Cap de mercado $ 20.64K$ 20.64K $ 20.64K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.64K$ 20.64K $ 20.64K Suministro de Circulación 999.69M 999.69M 999.69M Suministro total 999,687,214.8827169 999,687,214.8827169 999,687,214.8827169

La capitalización de mercado actual de TeamWater es de $ 20.64K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WATER es de 999.69M, con un suministro total de 999687214.8827169. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.64K.