Precio de TBAG hoy

El precio actual de TBAG (TBAG) hoy es --, con una variación del 2.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TBAG a USD es -- por TBAG.

TBAG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 134,452, con un suministro circulante de 231.34M TBAG. Durante las últimas 24 horas, TBAG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00596667, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TBAG experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +8.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TBAG (TBAG)

Cap de mercado $ 134.45K$ 134.45K $ 134.45K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 581.20K$ 581.20K $ 581.20K Suministro de Circulación 231.34M 231.34M 231.34M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de TBAG es de $ 134.45K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TBAG es de 231.34M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 581.20K.