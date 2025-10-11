Información del precio (USD) de Synthswap (SYNTH)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.113192 $ 0.113192 $ 0.113192 24H Mín $ 0.135538 $ 0.135538 $ 0.135538 24H Máx 24H Mín $ 0.113192$ 0.113192 $ 0.113192 24H Máx $ 0.135538$ 0.135538 $ 0.135538 Máximo Histórico $ 82.91$ 82.91 $ 82.91 Precio más bajo $ 0.112899$ 0.112899 $ 0.112899 Cambio de Precio (1H) +0.15% Cambio de Precio (1D) -11.17% Cambio de Precio (7D) -15.51% Cambio de Precio (7D) -15.51%

El precio en tiempo real de Synthswap (SYNTH) es de $0.119294. Durante las últimas 24 horas, SYNTH se ha operado entre un mínimo de $ 0.113192 y un máximo de $ 0.135538, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SYNTH es de $ 82.91, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.112899.

En términos de rendimiento a corto plazo, SYNTH ha cambiado en un +0.15% en la última hora, -11.17% en 24 horas y -15.51% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Synthswap (SYNTH)

Cap de mercado $ 26.26K$ 26.26K $ 26.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.26K$ 26.26K $ 26.26K Suministro de Circulación 220.15K 220.15K 220.15K Suministro total 220,149.0 220,149.0 220,149.0

La capitalización de mercado actual de Synthswap es de $ 26.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SYNTH es de 220.15K, con un suministro total de 220149.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.26K.