Información de Synthswap (SYNTH)
What is the project about? First fully audited and native DEX on Base. We will also offer V3 and V4 tech alongside other DeFi products
What makes your project unique? Synthswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) in the Base ecosystem. Compared to its competitors, Synthswap will enable trading with the lowest fees! Rewards from Staking and Yield Farming will be among the most lucrative.
History of your project. Launched today
What’s next for your project? Bring more features like V3, V4, more token utility and grow the dexes volume and userbase
What can your token be used for? Stake for real yield (platform fee sharing), Governance, Launchpad allocation.
Tokenómica de Synthswap (SYNTH): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Synthswap (SYNTH) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens SYNTH que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens SYNTH que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de SYNTH ¡explora el precio en vivo del token SYNTH!
