Precio de SPACEDOGE hoy

El precio actual de SPACEDOGE (SPDG) hoy es $ 0.00000332, con una variación del 1.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPDG a USD es $ 0.00000332 por SPDG.

SPACEDOGE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 163,622, con un suministro circulante de 49.30B SPDG. Durante las últimas 24 horas, SPDG cotiza entre $ 0.0000033 (bajo) y $ 0.00000338 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00001458, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000297.

En el corto plazo, SPDG experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +8.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SPACEDOGE (SPDG)

Cap de mercado $ 163.62K$ 163.62K $ 163.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 163.62K$ 163.62K $ 163.62K Suministro de Circulación 49.30B 49.30B 49.30B Suministro total 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

La capitalización de mercado actual de SPACEDOGE es de $ 163.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPDG es de 49.30B, con un suministro total de 49302458046.51511. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 163.62K.