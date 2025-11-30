Predicción del precio de Sovryn (SOV) (USD)

Obtén predicciones de precios de Sovryn para 2026, 2027, 2028, 2030 y más. Predice cuánto crecerá SOV en los próximos 5 años o más. Pronostica instantáneamente escenarios de precios futuros basados en las tendencias y el sentimiento del mercado.

Ingresa un número entre –100 y 1,000 para predecir el precio de Sovryn % Calcular *Aviso legal: Todas las predicciones de precios se basan en contribuciones de usuarios. -- -- -- 0.00% USD Actual Predicción Predicción del precio de Sovryn para 2025-2050 (USD) Predicción del precio de Sovryn (SOV) para 2025 (este año) Según tu predicción, Sovryn podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.111209 para 2025. Predicción del precio de Sovryn (SOV) para 2026 (el próximo año) Según tu predicción, Sovryn podría ver un crecimiento del 5.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.116769 para 2026. Predicción del precio de Sovryn (SOV) para 2027 (en 2 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2027 de SOV es de $ 0.122607 con un 10.25% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Sovryn (SOV) para 2028 (en 3 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2028 de SOV es de $ 0.128738 con un 15.76% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Sovryn (SOV) para 2029 (en 4 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de SOV en 2029 es de $ 0.135175, con un 21.55% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Sovryn (SOV) para 2030 (en 5 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de SOV en 2030 es de $ 0.141933, con un 27.63% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Sovryn (SOV) para 2040 (en 15 años) Para 2040, el precio de Sovryn podría ver un crecimiento del 107.89%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.231195. Predicción del precio de Sovryn (SOV) para 2050 (en 25 años) Para 2050, el precio de Sovryn podría ver un crecimiento del 238.64%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.376593. Año Precio Crecimiento 2025 $ 0.111209 0.00%

2026 $ 0.116769 5.00%

2027 $ 0.122607 10.25%

2028 $ 0.128738 15.76%

2029 $ 0.135175 21.55%

2030 $ 0.141933 27.63%

2031 $ 0.149030 34.01%

2032 $ 0.156482 40.71% Año Precio Crecimiento 2033 $ 0.164306 47.75%

2034 $ 0.172521 55.13%

2035 $ 0.181147 62.89%

2036 $ 0.190205 71.03%

2037 $ 0.199715 79.59%

2038 $ 0.209701 88.56%

2039 $ 0.220186 97.99%

2040 $ 0.231195 107.89% Mostrar Más Predicción de precio a corto plazo de Sovryn para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días. Fecha Predicción de precios Crecimiento November 30, 2025(Hoy) $ 0.111209 0.00%

December 1, 2025(Mañana) $ 0.111224 0.01%

December 7, 2025(Esta Semana) $ 0.111315 0.10%

December 30, 2025(30 Días) $ 0.111666 0.41% Predicción de precio de Sovryn (SOV) para hoy. El precio previsto para SOV el November 30, 2025(Hoy) es de $0.111209 . Esta proyección refleja el resultado calculado del porcentaje de crecimiento proporcionado, ofreciendo a los usuarios una visión del posible movimiento de precios para hoy. Predicción del precio de Sovryn (SOV) para mañana. Para el December 1, 2025(Mañana), la predicción de precio para SOV, utilizando una tasa de crecimiento anual del 5% , es de $0.111224 . Estos resultados ofrecen una perspectiva estimada para el valor del token en función de los parámetros seleccionados. Predicción de precio de Sovryn (SOV) para esta semana. Para el December 7, 2025(Esta Semana), la predicción de precio de SOV, utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% , es $0.111315 . Esta previsión semanal se calcula basándose en el mismo porcentaje de crecimiento para proporcionar una idea de las tendencias de precio potenciales en los próximos días. Predicción de precio de Sovryn (SOV) en 30 días. Mirando 30 días hacia adelante, el precio proyectado para SOV es $0.111666 . Esta predicción se deriva utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% para estimar en qué valor podría estar el token después de un mes.

Estadísticas del precio actual de Sovryn Precio actual ---- -- Cambio de precio (24h) -- Cap. de mercado $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M Suministro de Circulación 49.79M 49.79M 49.79M Volumen (24h) ---- -- Volumen (24h) -- El último precio de SOV es de --. Tiene una variación en 24 horas del 0.00%, con un volumen de trading en 24 horas de --. Además, SOV tiene un suministro circulante de 49.79M y una capitalización de mercado total de $ 5.54M. Ver precio de SOV en vivo

Precio histórico de Sovryn Según los últimos datos recopilados en la página de precio en vivo de Sovryn, el precio actual de Sovryn es 0.111209 USD. El suministro circulante de Sovryn (SOV) es 49.79M SOV , lo que le da una capitalización de mercado de $5,542,016 . Período Cambio(%) Cambio(USD) Max Min 24 horas -0.64% $ -0.000716 $ 0.111956 $ 0.111204

7 días 2.40% $ 0.002667 $ 0.155198 $ 0.108526

30 Días -28.33% $ -0.031512 $ 0.155198 $ 0.108526 Desempeño en las últimas 24 horas En las últimas 24 horas, Sovryn ha mostrado un movimiento de precio de $-0.000716 , reflejando un cambio de -0.64%% en su valor. Desempeño en los últimos 7 días En los últimos 7 días, Sovryn se negoció a un precio máximo de $0.155198 y un precio mínimo de $0.108526 . Experimentó un cambio de precio de 2.40% . Esta reciente tendencia muestra el potencial de SOV para más movimiento en el mercado. Desempeño en 30 días En el último mes, Sovryn ha experimentado un cambio del -28.33% , lo que refleja aproximadamente un cambio de $-0.031512 en su valor. Esto indica que SOV podría experimentar más cambios de precio en un futuro cercano.

¿Cómo funciona el módulo de predicción de precios de Sovryn (SOV)? El módulo de predicción de precios de Sovryn es una herramienta fácil de usar diseñada para ayudarte a estimar los posibles precios futuros de SOV basados en tus propias suposiciones de crecimiento. Ya seas un trader experimentado o un inversionista curioso, este módulo ofrece una manera simple e interactiva de predecir el valor futuro del token. 1. Ingresa tu predicción de crecimiento Empieza ingresando tu porcentaje de crecimiento deseado, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de tu perspectiva del mercado. Esto podría reflejar tus expectativas para Sovryn en el próximo año, los próximos cinco años o incluso en las próximas décadas. 2. Calcula el precio futuro Una vez que hayas ingresado la tasa de crecimiento, haz clic en el botón 'Calcular'. El módulo calculará instantáneamente el precio futuro proyectado de SOV, brindándote una visualización clara de cómo tu predicción afecta el valor del token con el tiempo. 3. Explora diferentes escenarios Puedes experimentar con diversas tasas de crecimiento para ver cómo las diferentes condiciones del mercado podrían afectar el precio de Sovryn. Esta flexibilidad te permite analizar tanto pronósticos optimistas como conservadores, ayudándote a tomar decisiones más informadas. 4. Sentimiento del usuario y perspectivas de la comunidad El módulo también integra datos de sentimiento de los usuarios, lo que te permite comparar tus predicciones con las de otros usuarios. Este aporte colectivo ofrece valiosa información sobre cómo la comunidad percibe el futuro de SOV. Indicadores técnicos para la predicción de precios Para mejorar la precisión de la predicción, el módulo utiliza una variedad de indicadores técnicos y datos del mercado. Estos incluyen: Promedios Móviles Exponenciales (EMA): Ayudan a rastrear la tendencia del precio del token al suavizar las fluctuaciones y brindar información sobre posibles cambios de tendencia. Bandas de Bollinger: Miden la volatilidad del mercado e identifican posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa. Índice de Fuerza Relativa (RSI): Evalúa el impulso de SOV para determinar si se encuentra en una fase alcista o bajista. Indicador de convergencia/divergencia de media móvil (MACD): Evalúa la fuerza y dirección de los movimientos de precios para identificar posibles puntos de entrada y salida. Al combinar estos indicadores con datos del mercado en tiempo real, el módulo proporciona una predicción dinámica de precios, ayudándote a obtener una comprensión más profunda del potencial futuro de Sovryn.

¿Por qué es importante la predicción del precio de SOV?

Las predicciones del precio de SOV son cruciales por varias razones, y los inversionistas las utilizan con diversos propósitos:

Desarrollo de estrategias de inversión: Las predicciones ayudan a los inversionistas a formular estrategias. Al estimar los precios futuros, pueden decidir cuándo comprar, vender o mantener criptomonedas.

Evaluación de riesgos: Comprender los posibles movimientos de precio permite a los inversionistas evaluar el riesgo asociado con un activo cripto en particular. Esto es esencial para gestionar y mitigar posibles pérdidas.

Análisis de mercado: Las predicciones suelen implicar el análisis de tendencias del mercado, noticias y datos históricos. Este análisis integral ayuda a los inversionistas a comprender la dinámica del mercado y los factores que influyen en los cambios de precio.

Diversificación de portafolio: Al predecir qué criptomonedas podrían tener un buen desempeño, los inversionistas pueden diversificar sus portafolios en consecuencia, distribuyendo el riesgo entre varios activos.

Planificación a largo plazo: Los inversionistas que buscan ganancias a largo plazo confían en las predicciones para identificar criptomonedas con potencial de crecimiento futuro.

Preparación psicológica: Conocer los posibles escenarios de precios prepara a los inversionistas emocional y financieramente para la volatilidad del mercado.

Compromiso de la comunidad: Las predicciones de precios de criptomonedas suelen generar discusiones dentro de la comunidad de inversionistas, lo que conduce a una comprensión más amplia y sabiduría colectiva sobre las tendencias del mercado.

