Precio de Sora Labs hoy

El precio actual de Sora Labs (SORA) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SORA a USD es $ 0 por SORA.

Sora Labs actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,720.77, con un suministro circulante de 999.27M SORA. Durante las últimas 24 horas, SORA cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03836864, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SORA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sora Labs (SORA)

Cap de mercado $ 16.72K$ 16.72K $ 16.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.72K$ 16.72K $ 16.72K Suministro de Circulación 999.27M 999.27M 999.27M Suministro total 999,271,121.794041 999,271,121.794041 999,271,121.794041

La capitalización de mercado actual de Sora Labs es de $ 16.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SORA es de 999.27M, con un suministro total de 999271121.794041. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.72K.