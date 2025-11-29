Precio de Solana Cat hoy

El precio actual de Solana Cat (SOLCAT) hoy es --, con una variación del 0.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOLCAT a USD es -- por SOLCAT.

Solana Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,328.03, con un suministro circulante de 996.24M SOLCAT. Durante las últimas 24 horas, SOLCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SOLCAT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +7.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Solana Cat (SOLCAT)

Cap de mercado $ 12.33K$ 12.33K $ 12.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.33K$ 12.33K $ 12.33K Suministro de Circulación 996.24M 996.24M 996.24M Suministro total 996,236,163.678747 996,236,163.678747 996,236,163.678747

La capitalización de mercado actual de Solana Cat es de $ 12.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SOLCAT es de 996.24M, con un suministro total de 996236163.678747. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.33K.