El precio actual de SLIPPY (SLIPPY) hoy es --, con una variación del 2.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLIPPY a USD es -- por SLIPPY.

SLIPPY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 90,318, con un suministro circulante de 420.69B SLIPPY. Durante las últimas 24 horas, SLIPPY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00000338, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SLIPPY experimentó un cambio de -0.38% en la última hora y de -2.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Cap de mercado $ 90.32K$ 90.32K $ 90.32K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 90.32K$ 90.32K $ 90.32K Suministro de Circulación 420.69B 420.69B 420.69B Suministro total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SLIPPY es de $ 90.32K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SLIPPY es de 420.69B, con un suministro total de 420690000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 90.32K.