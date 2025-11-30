Precio de Slap cat hoy

El precio actual de Slap cat (SLAP) hoy es $ 0.00001226, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLAP a USD es $ 0.00001226 por SLAP.

Slap cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,233.11, con un suministro circulante de 997.64M SLAP. Durante las últimas 24 horas, SLAP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00062879, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000998.

En el corto plazo, SLAP experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Slap cat (SLAP)

Cap de mercado $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Suministro de Circulación 997.64M 997.64M 997.64M Suministro total 997,640,612.607168 997,640,612.607168 997,640,612.607168

La capitalización de mercado actual de Slap cat es de $ 12.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SLAP es de 997.64M, con un suministro total de 997640612.607168. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.23K.