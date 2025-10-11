Información del precio (USD) de Silensio (SILEN)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00154914$ 0.00154914 $ 0.00154914 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) -7.00% Cambio de Precio (7D) -7.00%

El precio en tiempo real de Silensio (SILEN) es de --. Durante las últimas 24 horas, SILEN se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SILEN es de $ 0.00154914, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, SILEN ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y -7.00% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Silensio (SILEN)

Cap de mercado $ 12.21K$ 12.21K $ 12.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.18K$ 13.18K $ 13.18K Suministro de Circulación 926.66M 926.66M 926.66M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Silensio es de $ 12.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SILEN es de 926.66M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.18K.