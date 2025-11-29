Precio de SETAI Agents hoy

El precio actual de SETAI Agents (SETAI) hoy es --, con una variación del 0.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SETAI a USD es -- por SETAI.

SETAI Agents actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,638, con un suministro circulante de 100.00M SETAI. Durante las últimas 24 horas, SETAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.057562, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SETAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SETAI Agents (SETAI)

Cap de mercado $ 31.64K$ 31.64K $ 31.64K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.64K$ 31.64K $ 31.64K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SETAI Agents es de $ 31.64K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SETAI es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.64K.