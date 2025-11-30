Precio de Scalr hoy

El precio actual de Scalr (SCALR) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCALR a USD es -- por SCALR.

Scalr actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,589.95, con un suministro circulante de 100.00M SCALR. Durante las últimas 24 horas, SCALR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04174749, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SCALR experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Scalr (SCALR)

Cap de mercado $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

